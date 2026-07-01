Intervaldepeñas inicia el registro de viñedos de la DO, condición indispensable para calificar uva esta vendimia

Ya está abierto el plazo para que los viticultores inscriban sus parcelas en el Registro de Viñedos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas.

Esta es una condición indispensable para todos los agricultores con viñas en la zona acogida a la DO, que abarca unas 22 000 hectáreas y no ha experimentado ningún cambio, que quieran seguir aportando uva para la elaboración de vinos de esta marca de calidad.

Una "apuesta" por un producto con nombre propio que aporte valor añadido a la materia prima, un paso fundamental para "asociarse" a la nueva Interprofesional Vinos de Valdepeñas, remarca su presidenta, Cristina Nieto, en declaraciones a Onda Cero.

Los agricultores pueden realizar este trámite hasta el próximo 31 de julio en la Casa del Agricultor de Valdepeñas, ubicada en la Salida del Peral. Una vez realizado ya podrán calificar uva de DO Valdepeñas esta próxima campaña de vendimia, explica Nieto.

Los datos reales de la campaña de 2025 muestran que se destinó a uva de DO aproximadamente el 50% de la producción de la superficie de la Denominación de Origen Valdepeñas, incluyendo blanco y tinto. Datos por debajo de los que se manejaban antes de la disolución del anterior órgano de gestión, peno no tanto.

En manos de productores y elaboradores está ahora trabajar a favor de esta figura de calidad en beneficio del sector vitivinícola.