Cáritas Valdepeñas cambia su servicio de ropero

Ante el gran número de prendas que recibe, la entidad pide dar prioridad a la reutilización entre familiares y conocidos y, cuando sea necesario, utilizar los contenedores rojos.

La recepción en ropero va a centrarse de manera prioritaria en la recogida de ropa de adulto, ya sea casual o informal, prendas para el uso diario, ropa deportiva, prendas de abrigo y textil para el hogar.

Gracias a esta medida, el espacio de almacenamiento podrá optimizarse y también hará que el reparto de artículos más demandados sea más veloz.

Alfonso Patiño, director de Cáritas Interparroquial Valdepeñas, defiende en una entrevista a Onda Cero que es responsabilidad de las personas comprar ropa en exceso, y subraya que el proceso que sufre la ropa es uno de los más largos, complejos y perjudiciales para el medioambiente.

El horario de recepción en el ropero se realiza los lunes y viernes, con un horario de 10.00 h a 13.00 h en el número 8 de la Calle Pangino.