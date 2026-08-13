Accidente de tráfico en la carretera entre Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela

El accidente tuvo lugar ayer miércoles a las 20:43 horas en el kilómetro cuatro de la carretera CM-3157, en el término municipal de Valdepeñas, según ha informado el Servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

Bomberos del parque de Valdepeñas intervinieron en este accidente que ocurrió en la carretera que une Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela.

A la llegada de los bomberos, ninguno de los ocupantes estaba atrapado, según ha informado el Servicio Contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (SCIS).

Los bomberos informan que hubo tres personas heridas leves y el 112 señala que todas ellas fueron trasladadas al Hospital de Valdepeñas en una ambulancia de soporte vital.

Los heridos son un hombre de 57 años, otro varón de 64 y una mujer de 61 años de edad.

Además de los bomberos y el SESCAM, en el operativo también participó la Guardia Civil.