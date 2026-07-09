Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas: "Tomar la decisión de la demolición, si se tomara, correspondería a mi persona"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, afirma que está dispuesto a seguir adelante con la demolición parcial del edificio del centro histórico, incluido en el proyecto de ampliación de la Plaza Constitución, dejando solo en pie la parte del establecimiento comercial que el dueño de este negocio se niega a abandonar.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Martín desvincula esta decisión del resultado del juicio, que este miércoles ha quedado visto para sentencia, sobre la ocupación del inmueble, propiedad del Ayuntamiento.

El regidor municipal insiste en que la prioridad del Gobierno municipal es eliminar cuanto antes el riesgo que implica la actual salida del parquin a un espacio entre dos plazas con alta afluencia de peatones, sacándola directamente a la calle Castellanos.

Mientras la oposición, critica Jesús Martín, se alía con los intereses del particular "atrincherado", por encima del interés generales de los valdepeñeros y, puntalmente, de los ciudadanos de la zona.