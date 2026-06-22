Cultivos como la vid y el olivo pueden verse afectados por una primera ola de calor "adelantada"

Las altas temperaturas sostenidas durante varios días no son inusuales en verano, pero sí se producen antes de lo habitual y esto puede tener consecuencias en el campo. Cultivos como la vid y el olivo sufren un "estrés cíclico" bastante acusado y llegan a tirar parte del fruto ya cuajado, algo que afectaría a las cifras de producción de estas campañas agrícolas.

Esteban Saavedra, agricultor y representante de UPA Valdepeñas.

Saavedra explica que esta situación afecta más a las viñas en espaldera que a la viña en vaso tradicional.

EVOLUCIÓN CULTIVOS

Los agricultores siguen con atención las previsiones meteorológicas, los cultivos pueden soportar estas condiciones extremas siempre y cuando las olas de calor se espacien en el tiempo, apunta Saavedra.

La merma de la producción se traduce en una pérdida de rentabilidad para los empresarios agrícolas, solo una cosecha media-alta compensa afirma el representante de UPA Valdepeñas.