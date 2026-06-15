En Manzanares FERCAM repite éxito de convocatoria, 202 expositores y 100% de ocupación

La 64ª Feria Nacional del Campo de Manzanares, FERCAM, repite éxito de convocatoria con doscientos expositores y un cien por cien de ocupación.

Durante cinco días, del 24 al 28 de junio, fabricantes de maquinaria, empresas agroalimentarias, cooperativas, agricultores y ganaderos, entre otros profesionales y sectores, vinculados fundamentalmente al campo, acudirán a esta cita profesional.

Hoy ha sido presentada por el alcalde de la localidad, Julián Nieva, y el director de la feria, Pablo Camacho, para quien el éxito de FERCAM radica en aquello que aporta. Un espacio donde se compra y se vende, donde "se generan contactos que, en muchos casos, ha afirmado, se convierten en volumen de trabajo para todo el año".

Dos de los datos que avalan los buenos resultados económicos de esta Feria Nacional del Campo para los expositores es que cerca del 90% repite en esta edición y que el valor de la mercancía expuesta crece hasta alcanzar los 47,8 millones de euros.

FERCAM, con un espacio expositivo de 120 000 m² y 475 000 euros de presupuesto, contará con expositores de veintidós provincias españolas. Más del 58% del sector agroganadero, seguido muy de lejos por los productos agroalimentarios.

Como es habitual en su programación conferencias técnicas propuestas por empresas y organizaciones como ASAJA, SEPRIMAN y AGRAMA. También catas comentadas, hasta veintiocho en esta edición, que incorporan como novedad las inscripciones telemáticas.

Y para que desde edades tempranas se conozca el campo, el origen de los alimentos y el trabajo que hay detrás de cada producto, actividades infantiles que incluyen un novedoso taller de esquileo de ovejas para dar a conocer a los más pequeños este oficio vinculado a la ganadería.