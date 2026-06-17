Refugios climáticos y fuentes de agua medidas del Plan Local de Actuación ante Altas Temperaturas de Valdepeñas

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas ultima un mapa de refugios climáticos para dar a conocer a la población lugares donde acudir ante un posible golpe de calor. Espacios municipales, con sus ubicaciones y horarios, hospital y centros de salud, cuartel de Guardia Civil y comisarías de Policía Nacional y Local. Incluye zonas arboladas en los cuatro puntos cardinales, donde protegerse del calor.

Además, se han instalado treinta fuentes de agua potable y cuatro bebederos para mascotas en distintos sitios del municipio para facilitar una correcta hidratación.

Estas son dos de las acciones, recogidas en el Plan Local de Actuación ante Altas Temperaturas de la localidad, que están implementándose para prevenir y mitigar los riesgos asociados a valores extremos.

Gregorio Sánchez, teniente de alcalde de Medio Ambiente.

MEDIDAS YA IMPLEMENTADAS

Otra de las medidas es facilitar a la población un acceso directo y sencillo a las principales recomendaciones ante las altas temperaturas, un decálogo de consejos básicos que puede parecer reiterativo y sin embargo es preferible recordar.

Décalogo de recomendaciones ante altas temperaturas | Ayuntamiento de Valdepeñas

El Plan Local de Actuación ante Altas Temperaturas de Valdepeñas contempla también otras actuaciones que ya forman parte de las políticas municipales, coordinadas desde Servicios Sociales, como la intervención en caso de personas sin hogar o transeúntes, en colaboración con entidades como Cáritas o Cruz Roja, o el especial seguimiento de personas mayores que viven solas.

EXPERIENCIA PILOTO PROMOVIDA POR LA FEMP

Valdepeñas es el único municipio de Castilla-La Mancha que participa en este proyecto piloto de la Federación de Municipios y Provincias, seleccionada como ejemplo del clima continental sur, caracterizado por temperaturas extremas: inviernos largos y fríos y veranos cada vez más cálidos.