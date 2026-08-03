El PP de Valdepeñas pide un informe oficial para conocer las posibles consecuencias del Pleno extraordinario

El Grupo Municipal del Partido Popular en Valdepeñas confirma que ha solicitado formalmente un informe al secretario general del Ayuntamiento para tener constancia por escrito de las "consecuencias legales e institucionales" de los acuerdos del Pleno extraordinario celebrado el viernes, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ratificada por el Supremo.

En opinión de la portavoz del PP, Cándida Tercero, una sesión plenaria donde ha quedado clara la "actitud antidemocrática" que ha condenado al alcalde socialista, Jesús Martín.

Las "dudas jurídicas" del PP se centran en los dos puntos que la oposición votó en contra, en la subida del IPC del servicio de alcantarillado y depuración de aguas y la recogida de basuras. Los populares quieren saber si ahora se debería devolver a los valdepeñeros el dinero que han abonado por estos conceptos, algo que parece descartar el Ejecutivo local, apunta la concejala popular Rosario Porras.

Los populares creen que el equipo de Gobierno que encabeza Jesús Martín se debería preguntar por qué su forma de gobernar y sus políticas han conseguido poner de acuerdo a tres grupos políticos con ideologías tan distintas.