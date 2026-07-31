Jesús Martín: "El Tribunal Supremo no ha condenado al alcalde de Valdepeñas"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, defiende que no ha sido condenado por el Supremo, ni por ningún otro tribunal, en relación con la expulsión de un pleno en noviembre de 2024 de la portavoz del Grupo Municipal Popular.

El socialista se ha pronunciado así al inicio de la sesión extraordinaria celebrada hoy en cumplimiento de una sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, respaldada por el Supremo, que obligaba a volver a debatir y votar los puntos en los que no estuvo la concejala de la oposición.

Por su parte, la portavoz del PP, Cándida Tercero, que recurrió a la justicia tras su expulsión, ha señalado que este pleno viene a poner las cosas en su sitio dando la razón a la oposición cuando califica la actitud del alcalde en los plenos como "abuso de poder y violación de derechos fundamentales".

Cándida Tercero, portavoz del Grupo Municipal Popular | OC

En el orden del día, las modificaciones de la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de alcantarillado y depuración de aguas, para su actuación anual al IPC, y de las tasas de recogida de basura, para incorporar bonificaciones, y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).