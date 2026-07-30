POLÍTICA MUNICIPAL

Convocatoria de Pleno Extraordinario en Valdepeñas, en cumplimiento de una sentencia judicial

La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, respaldada por el Supremo, anula los acuerdos y obliga a repetir los puntos del Pleno celebrado en noviembre de 2024, aprobados tras la expulsión de la portavoz del PP por el alcalde.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Convocatoria de Pleno Extraordinario en Valdepeñas, en cumplimiento de una sentencia judicial

Valdepeñas celebra este viernes pleno extraordinario, dando así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ratificada por el Supremo, que anulaba una sesión plenaria anterior, tras considerar que la expulsión de la portavoz del PP "impidió a la concejala el ejercicio de sus funciones representativas".

El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha descartado, a preguntas de los medios de comunicación, consecuencias inmediatas para las arcas municipales si estos puntos no se aprobaran, como advirtió la oposición. Delgado ha señalado que se trata de modificaciones de tasas u ordenanzas ya en vigor.

En el orden del día, la modificación del texto de la tasa de recogida de basura para incorporar bonificaciones y la modificación de la tasa reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para la bajada de su tipo impositivo.

Además, el pleno extraordinario también incorpora la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de alcantarillado y depuración de aguas, para su actuación anual al IPC.

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