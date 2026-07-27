Obras de mejora en el Museo de los Molinos de Valdepeñas

El Museo de los Molinos de Valdepeñas está inmerso en un proyecto de mejora de eficiencia energética, climatización e iluminación, y de equipamiento de varias de sus salas expositivas.

Para llevar a cabo estas actuaciones el Ayuntamiento de la localidad cuenta con una subvención de la Diputación Provincial, que asciende a casi 100 000 euros.

Las obras ya están en marcha y la previsión es que finalicen antes de acabar 2026, avanza a Onda Cero la teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Vanessa Irla.

Además de esta inversión, el Museo de los Molinos se prepara para ampliar sus fondos incorporando nuevos elementos expositivos, aunque Irla no ha desvelado más detalles hasta que se concreten.

La teniente de alcalde de Cultura sí confirma que se trata de ampliar la parte expositiva vinculada a la identidad de la localidad.