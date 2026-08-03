Vendimia

Las cooperativas vinícolas de la zona inician la recolección temprana de uvas

Cooperativas vinícolas de la zona, como las de Manzanares y La Solana, inician esta semana la campaña de la vendimia para recibir las primeras variedades de uva blanca.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Las cooperativas vinícolas de la zona inician la recolección temprana de uvas

El adelanto de la maduración, provocado por las altas temperaturas del verano, ha llevado a anticipar el comienzo de la recolección respecto al año pasado.

En el caso de la cooperativa Santa Catalina de La Solana, la recepción de uva comienza mañana martes, con variedades como Chardonnay, Moscatel y Sauvignon Blanc.

Su presidente, Pedro José Martín-Zarco, explica que la uva sufre un proceso derivado de la subida de temperaturas y exposición continuada al sol en estos meses.

Aun así, el buen estado sanitario del viñedo y la elevada graduación de azúcar hacen prever una campaña de uva de alta calidad y con buenos números de producción.

La cooperativa Jesús del Perdón, en Manzanares, también se suma a la recolección temprana con su apertura hoy.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid