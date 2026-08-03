Las cooperativas vinícolas de la zona inician la recolección temprana de uvas

El adelanto de la maduración, provocado por las altas temperaturas del verano, ha llevado a anticipar el comienzo de la recolección respecto al año pasado.

En el caso de la cooperativa Santa Catalina de La Solana, la recepción de uva comienza mañana martes, con variedades como Chardonnay, Moscatel y Sauvignon Blanc.

Su presidente, Pedro José Martín-Zarco, explica que la uva sufre un proceso derivado de la subida de temperaturas y exposición continuada al sol en estos meses.

Aun así, el buen estado sanitario del viñedo y la elevada graduación de azúcar hacen prever una campaña de uva de alta calidad y con buenos números de producción.

La cooperativa Jesús del Perdón, en Manzanares, también se suma a la recolección temprana con su apertura hoy.