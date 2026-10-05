En Valdepeñas la gestión del servicio de agua potable seguirá siendo indirecta

La gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en Valdepeñas continuará siendo indirecta, con una prorroga de diez años a la actual empresa adjudicataria. Una decisión que se ha tomado en el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de PSOE y PP, en contra del concejal no adscrito y Unidas por Valdepeñas y la abstención de Vox.

Para la portavoz de este último grupo político, Lola Gómez, las condiciones del contrato con Aqualia deberían haberse mejorado sensiblemente. "¿Por qué no licitar un pliego exigente donde, bueno, pues el nuevo licitador subrogue o asuma la competencia, la compensación financiera a cambio de rebajar las tarifas y realizar inversiones reales? En fin, que la verdadera bancarrota es seguir pagando extra durante una década más en el recibo de cada familia en Valdepeñas".

Mientras Unidas por Valdepeñas ha mantenido su postura, considerando que municipalizar el servicio de agua sería mucho más ventajoso para la localidad. "Estamos ahora mismo a dos meses de la finalización del contrato, en unas condiciones que nos obligan a aceptar la prórroga sin plantear otra opción. Ya no solamente la de la gestión directa que planteamos nosotros, ni tampoco ni siquiera la posibilidad de una gestión indirecta por parte de otras empresas, habiendo sacado concurso público este servicio. Realmente el único grupo que ha planteado la resistencia en estas condiciones ha sido el nuestro y vemos que no nos han hecho caso en ningún momento", ha dicho David Casado.

El grupo municipal popular ha defendido su voto favorable argumentando "responsabilidad institucional", ha dicho su portavoz Cándida Tercero. "Que les quede claro, tragamos con su herencia envenenada por responsabilidad institucional, pero con lupa en mano y vigilando que ni un solo céntimo de más salga del bolsillo de los valdepeñeros. Menos autocomplacencia y más rigor, por favor, con el dinero público", ha dicho Tercero.

Para el portavoz del Gobierno municipal socialista, Francisco Delgado, esta decisión es la más ventajosa para la localidad. "Entiende el equipo de gobierno que en un servicio esencial como es el suministro de agua potable a la localidad, la prórroga es la decisión más plausible desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia de la gestión de los recursos", ha afirmado Delgado.

También ha salido adelante la modificación del texto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras que, tras ser tumbada en el pleno anterior, hoy ha conseguido apoyo suficiente al incorporar una enmienda de Unidas por Valdepeñas presentada de forma conjunta con el PSOE.