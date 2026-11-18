Ya están adjudicadas las obras del que será el nuevo ayuntamiento de San Carlos del Valle, por un importe de 360 000 euros. Está previsto que comiencen el día 1 de diciembre, con un plazo de ejecución máximo de siete meses, ha adelantado a Onda Cero el alcalde de la localidad, José Torres.

PROYECTO

Las futuras instalaciones de la administración municipal van a estar en un edificio de 500 m², en el fondo norte de la emblemática Plaza Mayor cristeña, Bien de Interés Cultural. Por esta razón se mantendrá la fachada, interviniendo solo en el interior. Incluso así, el proyecto contempla recrear algunos de los elementos arquitectónicos tradicionales, como las columnas, al tiempo que se diseñan nuevos espacios funcionales para la actividad del Consistorio, explica Torres.

CORRECTA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

El coste de las obras, que va a realizar una empresa de la vecina localidad de La Solana, ha sido reunido previamente. El Gobierno municipal ha destinado fondos de planes de obras a este proyecto, conscientes de que una cantidad de dinero tan alta supone un importante esfuerzo para un municipio pequeño, alrededor de 1 100 habitantes. Para el alcalde, cargo que ocupa ya seis legislaturas, es un "orgullo personal" gestionar de forma adecuada los fondos públicos y poder decir que no tienen deuda.

El inmueble del nuevo Ayuntamiento de San Carlos del Valle se ha adquirido gracias a un anticipo de 167 000 euros de la Diputación Provincial. Para el equipamiento se contará con una aportación económica de la Junta de Comunidades.