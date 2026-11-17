El Festival de Cine y Vino de La Solana enfrenta su segunda semana de proyecciones con dos citas en la sección oficial, miércoles y jueves, este último incluye también el visionado de tres cortometrajes locales.

Este año se han presentado a concurso 563 cortos, una primera selección dejó esa cifra en unos 80 de los que 42 han sido elegidos por el jurado para optar a uno de los premios que otorga el festival. Paco Romero es su director.

Porque el objetivo que persigue este evento desde sus comienzos, este año celebra su vigésimo segunda edición, es aficionar al público a estas propuestas cinematográficas que son capaces de suscitar todo tipo de emociones con historias de cualquier género en formato breve, recuerda Romero.

PREMIOS

Hay 1 800 euros para el ganador del premio Airén al mejor cortometraje, 900 para el premio del público Jesús Onsurbe, premio Castilla-La Mancha 500 € y 200 para el mejor corto local. En esta edición ha quedado desierto el premio +Capacidad.

La entrega de galardones tendrá lugar el sábado 28 de noviembre.

OTRAS ACTIVIDADES

El Festival de Cine y Vino de La Solana programa también esta semana cine de autor con Tiempos de ilusión, una cata comentada a cargo de la Cooperativa Santa Catalina y el concierto 'Tributo calé' con Arnoia Ensemble.