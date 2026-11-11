Buenas perspectivas al comenzar la generalización de la campaña de aceituna en Valdepeñas y comarca

Se generaliza la recogida de la aceituna, una de las campañas agrícolas más importantes en la provincia de Ciudad Real, donde este cultivo sigue sumando hectáreas.

Ahora empieza la recolección de las variedades picual y cornicabra, más extendidas y que suman, por tanto, el mayor volumen de producción.

Estos datos hacen prever uno de los mejores resultados de los últimos tiempos en zonas como Valdepeñas. Es el caso de la cooperativa olivarera COLIVAL, explica a Onda Cero su gerente, Consoli Molero.

Además, el fruto viene sano, con gran calibre, y las recientes lluvias han dado un respiro al olivar, mejorando la situación de estrés hídrico por la falta de agua. Los resultados finales dependerán del desarrollo de la campaña y, fundamentalmente, de los rendimientos de la aceituna para transformar en aceite de oliva, explica Molero.

Dependiendo de la climatología y de la zona, ya que la maduración suele ser algo más tardía en comarcas como Campo de Montiel, la campaña de aceituna puede extenderse hasta finales de enero.