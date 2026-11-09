El presidente de ASAJA Valdepeñas cree que la retirada de aceite de oliva bajará el precio de la aceituna para los agricultores

El presidente de ASAJA Valdepeñas se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, sobre la decisión del Gobierno central de retirar temporalmente del mercado 188 000 toneladas de aceite de oliva, el 12% de la producción, para evitar un desplome de precios.

Esta es la primera vez que se toma una decisión de este calado y en opinión de Cecilio Moreno la medida beneficia a las empresas distribuidoras y grandes cadenas de supermercados y alimentación, pero no es positiva para los agricultores.

Cuando comienza a generalizarse la campaña de recogida de la aceituna, Moreno no ha querido dar cifras de producción en la provincia de Ciudad Real, aunque ha señalado que estamos ante una cosecha buen-alta y en zonas como Valdepeñas presenta muy buenas estimaciones.

ASAMBLEA LOCAL

Declaraciones realizadas de forma previa a la asamblea local de ASAJA en Valdepeñas, donde se han abordado cuestiones relacionadas con la Política Agraria Común, en aspectos como el avance de los pagos de la PAC, el Cuaderno de Campo, las fotografías georreferenciadas para justificar los datos de la declaración o los ecoregímenes, condición que el presidente de la organización agraria en la localidad sigue considerando "absurdo".

En este sentido Moreno ha sido muy crítico con algunas de las condiciones que estable la política agraria europea, afirmando que se dan situaciones que dejan claro que se legisla "desde un despacho, sin poner los pies en el campo".