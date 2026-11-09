El XX Torneo de Golf Onda Cero Valdepeñas ha reunido este fin de semana a 86 jugadores en La Caminera Golf. La competición, valedera para la final nacional del próximo 28 de noviembre, que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club de Golf. Se ha disputado en dos tandas y ha transcurrido sin incidentes, con un tiempo favorable para los participantes. Los ganadores que van a la gran final son:

Raúl Soler Maroto se impuso en 1º de 1ª Categoría, Francisco Javier Lara Jiménez, en 2ª y Javier Gallardo Ojeda en 3ª

Y Juan Sebastián Sepúlveda, que obtuvo el premio Scratch, como mejor jugador de la clasificación absoluta.

La jornada concluyó con la entrega de trofeos a los dos primeros clasificados de cada categoría, así como a los ganadores de las modalidades Drive y Approach. A continuación, los participantes disfrutaron de un espectacular sorteo de regalos.