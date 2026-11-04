CCOO y UGT informan sobre la huelga general del 11N en Valdepeñas

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CCOO y UGT han convocado esta tarde una asamblea en Valdepeñas para informar sobre la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Es un acto abierto, previsto a las 17:30 h en el Edificio de la Sindical de la calle Unión, 33.

El acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y su relación con la subida de los sueldos, además de la defensa de los servicios públicos son las razones que esgrimen los sindicatos para pedir a la ciudadanía que secunde el paro del 11N.

La asamblea va a contar con la presencia de las secretarias generales de UGT y CCOO en la provincia de Ciudad Real, Alfonsi Álvarez y Esther Serrano. Esta última defiende, en declaraciones a Onda Cero, que no convocan contra nadie, si no "a favor de la clase trabajadora".

Esta cita se enmarca en el calendario de los sindicatos previo al paro general del 11N, que están realizando reuniones en las localidades con mayor población de la provincia.