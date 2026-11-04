En Valdepeñas no habrá plantas de biometano ni macrogranjas de cochinos, afirma el alcalde Jesús Martín

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, afirma que la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) establece limitaciones tan restrictivas que no habrá plantas de biometano en la localidad ni macrogranjas de cochinos.

En este sentido, Martín ha expresado su sorpresa por la reacción de la Plataforma local Stop Biometano y sus críticas a los cambios en el POM, cuando el Gobierno municipal ha sido especialmente sensible en este asunto.

El alcalde valdepeñero considera que han utilizado todas las herramientas de las que dispone la administración local para estrechar al máximo los márgenes de una posible instalación, dejando solo posibilidad de alguna planta de biometano que gestionara los residuos locales de poda o alpechines y para la cría de cerdos de las carnicerías que abastecen a la población.

Por último, Jesús Martín ha señalado que estas medidas están abiertas a alegaciones, que se pueden sumar, siempre que atiendan a la legislación vigente para su aplicación, y que el consistorio si está abierto a otros proyectos como el de hidrógeno verde en el municipio.