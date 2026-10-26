Stop Biometano alerta que modificar el POM de Valdepeñas abre la puerta a macrogranjas de cerdos y plantas de biometano

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Anuncio sobre información pública de la documentación técnica para la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM), que establecería las condiciones para la instalación de plantas de biometano y granjas intensivas de ganado porcino en la localidad.

La Plataforma Stop Biometano de la localidad alerta de que este cambio del POM "facilita y pone una alfombra roja" a la instalación de este tipo de empresas, en lugar de cerrar las puertas al biometano como han hecho otros ayuntamientos de la provincia.

Desde la Plataforma insisten en que establecer en 175 000 kilos de residuos diarios la capacidad de una planta de producción de biometano es una cifra desorbitada para la escala de Valdepeñas, máxime cuando los residuos que se han tenido en cuenta, restos de poda de vid y olivar, no son un combustible idóneo para estas plantas "por lo que las granjas de cerdos serían el complemento ideal a esos residuos vegetales".

La Plataforma Stop Biometano de Valdepeñas hace un llamamiento a los partidos políticos con representación municipal para que presenten una moción en el pleno municipal de "oposición total" a las plantas de biometano.