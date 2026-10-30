CCOO convoca a los trabajadores de Frimancha y Sertradec a una asamblea en Valdepeñas

Más de 300 trabajadores de la empresa cárnica Frimancha de Valdepeñas, además del personal de Sertradec, compañía vinculada a este mismo sector, están convocados este sábado por Comisiones Obreras a una asamblea, que se celebrará en el Edificio de los Sindicatos de la calle Unión de Valdepeñas.

El llamamiento se hace extensivo a todas las personas afectadas por el juicio de los falsos autónomos, que esta semana ha quedado visto para sentencia en Juzgado de lo Social de Ciudad Real.

En esta reunión CCOO quiere informar sobre las últimas novedades de este proceso, que esperan sirva reconocer su relación laboral con Frimancha, a la que prestaban sus servicios como trabajadores por cuenta propia, aunque trabajaban en exclusiva para la empresa valdepeñera.

PRÓXIMA HUELGA GENERAL SECTOR CÁRNICO

Además, Comisiones Obreras quiere informar en esa asamblea sobre la próxima huelga general del sector cárnico a nivel estatal, para los días 9 y 13 de noviembre, y explicar las razones que han llevado al sindicato a esta convocatoria.