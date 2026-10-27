La valdepeñera Juana Caro nº1 al Congreso por Frente Amplio en Ciudad Real

La valdepeñera, Juana Caro, encabeza la candidatura de Frente Amplio en Ciudad Real al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A sus espaldas una larga trayectoria y militancia política en Izquierda Unida, no es la primera vez que encabeza listas a unos comicios, tanto locales como nacionales. También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valdepeñas y coordinadora local de Izquierda Unida en este municipio.

Caro, en declaraciones a Onda Cero, afirma que personalmente está donde quiere estar y su intención es no dejar "nunca" la política, menos aún en una cita con las urnas que considera fundamental para hacer frente a la que califica como "una ola conservadora", que pone en juego los derechos de las personas frente a los privilegios de unos pocos.

La número 1 en la candidatura provincial de la coalición de izquierdas a la Cámara Baja deja claro que no necesita la política para vivir, es pedagoga y orientadora en el instituto de Educación Secundaria de Calzada de Calatrava, sin embargo, Juana Caro cree que "estamos en un ciclo electoral interesante, que no termina aquí" y toca posicionarse.