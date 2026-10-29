PUNTO DONACIÓN HOSPITAL VALDEPEÑAS

En Valdepeñas llamamiento a donar sangre, tras el accidente ferroviario en Urda

La Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas pide a la ciudadanía que donen de forma escalonada, no solo hoy si no también en los próximos días, para atender las necesidades de los heridos.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Cartel donación sangre Valdepeñas
En Valdepeñas llamamiento a donar sangre, tras el accidente ferroviario en Urda

Y tras el trágico accidente de tren en Urda las reservas de sangre son esenciales para atender a los heridos.

Ya son miles las personas que han respondido acudiendo a donar a centros sanitarios en toda Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real y en nuestra comarca. Sin embargo, durante los próximos días sería necesaria una respuesta escalonada de la población por razones relacionadas con las plaquetas en sangre, como explica a Onda Cero el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas, Fausto Marín.

Marín confirma que han reforzado los recursos para atender la "avalancha" de gente de la comarca de Valdepeñas y de los pueblos de Campo de Montiel que esperan acuda a donar esta misma tarde.

Cualquier grupo sanguíneo es bien recibido, aunque los más demandados son 0-, donante universal, y A+, el más común.

Esta tarde en el Punto de donación de sangre del Hospital General de Valdepeñas, desde las cinco de la tarde.

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