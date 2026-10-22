Albaladejo ve avanzar las obras del nuevo centro de salud

Las obras del Centro de Salud de Albaladejo avanzan conforme a los plazos previstos, si se ajustan a los quince meses que hay para su ejecución, las nuevas instalaciones sanitarias estarán listas a finales del próximo año.

Esta nueva infraestructura, con una inversión adjudicada en casi 2,9 millones de euros por el Gobierno regional, es una gran noticia también para Terrinches y Santa Cruz de los Cáñamos, que pertenecen a la misma zona básica de salud, ha dicho a Onda Cero Elena Castillo, alcaldesa de Albaladejo.

Estos pequeños municipios, juntos suman solo 2 000 tarjetas sanitarias, están ubicados en una comarca en riesgo de despoblación como es Campo de Montiel.

El edificio se está construyendo en un terreno de 2 000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Albaladejo, tras haberse desbloqueado los trámites administrativos que habían paralizado el proyecto durante tres años.

El nuevo centro de salud contará, en una sola planta, con las áreas de Urgencias, consultas de Medicina y Enfermería, rehabilitación, odontología, trabajo social, dirección y docencia y una residencia para el personal sanitario.