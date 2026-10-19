SE HAN HECHO EFECTIVOS LOS PRIMEROS PAGOS

Negociaciones para pagar las deudas del gestor de Valdepeñas que se apropió de fondos de comunidades de vecinos

En algunos casos no hay acuerdo por ahora, las cifras de los representantes del administrador de las comunidades difieren mucho de las cuantías que ellas manejan. Otras han aceptado la propuesta realizada y ya se han hecho efectivos los primeros pagos.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Imagen de archivo de un calendario.
Negociaciones para pagar las deudas del gestor de Valdepeñas que se apropio de fondos de comunidades de vecinos

La familia del hombre de Valdepeñas que, presuntamente, se ha apropiado de forma indebida de fondos de comunidades de vecinos que administraba, está negociando con estas el pago de las cantidades sustraídas.

Están presentando sus propios datos contables a los afectados e intentando pactar un calendario para abonar esas sumas, a cambio de evitar denuncias que engrosen el expediente en los juzgados.

Algunas ya han aceptado la propuesta realizada, bien de forma directa por el padre del gestor responsable de esta situación, bien a través de su abogado, y ya se han hecho efectivos los primeros pagos, según ha podido confirmar Onda Cero de comunidades de propietarios afectadas.

En otros casos no hay acuerdo, por ahora. Las cifras presentadas por los representantes del administrador de las comunidades no solo no cuadran con las cuantías que ellas manejan, si no que difieren mucho.

El hombre habría aprovechado sus atribuciones como gestor para desviar fondos destinados al pago de facturas de servicios, reparaciones o seguros, sin el conocimiento de las juntas de propietarios. El presunto fraude podría afectar a alrededor de un centenar de comunidades de vecinos y rondar el medio millón de euros, según fuentes consultadas por Onda Cero.

No se descarta que se presenten nuevas denuncias por apropiación indebida de fondos.

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