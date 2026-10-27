Horario ininterrumpido en el cementerio de Valdepeñas, con motivo del día de Todos los Santos

Desde hoy, hasta el próximo día 2 de noviembre el Cementerio Municipal de Valdepeñas abre sus puertas de forma ininterrumpida, de nueve de la mañana a siete de la tarde. Es una de las medidas que activa el Ayuntamiento con motivo del día de Todos los Santos, para facilitar al público la limpieza de sepulturas, traer flores o visitar las tumbas donde reposan los restos de sus seres queridos.

Y una herramienta que se utiliza mucho durante estos días, valorada positivamente por los usuarios es el buscador de sepulturas, que permite ubicarlas de manera más fácil a través de un plano del camposanto. Se puede acceder de forma sencilla a este buscador desde la página web del Consistorio. Gregorio Sánchez, teniente de alcalde de Medio Ambiente.

Sábado, domingo y lunes festivo, habrá un servicio gratuito de autobuses. En horario de mañana, desde 10:30 h hasta la 13:30 h, por la tarde de 16:30 a 18:30 h, con paradas en los puntos habituales.

En el último año se ha hecho una inversión en el Cementerio Municipal que ronda los 150 000 euros, ha detallado Sánchez.

En estos últimos tres años se han invertido más de 300 000 euros en el camposanto, llegando a construir 146 nuevas sepulturas, 126 columbarios y 162 nichos.