Inicio de las obras para reducir el riesgo de inundaciones en el arroyo de La Veguilla, en Valdepeñas

En marcha la primera fase de las obras para reducir el riesgo de inundaciones en el arroyo de La Veguilla, en el término municipal de Valdepeñas, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Los trabajos contemplan la reubicación de un nuevo colector de saneamiento y la ejecución de movimientos de tierras destinados a aumentar la capacidad hidráulica del cauce y mejorar su comportamiento frente a posibles episodios de lluvias extremas. El proyecto actúa sobre aproximadamente dos kilómetros del tramo bajo del arroyo de La Veguilla, entre el puente del ferrocarril situado al oeste del núcleo urbano de Valdepeñas y su desembocadura en el río Jabalón.

1ª fase de las obras en el arroyo de La Veguilla, en Valdepeñas | Confederación Hidrográfica del Guadiana

Debido a su ubicación en el ámbito periurbano de la localidad y a la diversidad de las obras previstas, su ejecución se ha organizado en dos fases sucesivas. La primera acaba de comenzar y cuenta con una inversión de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses. La segunda, cuyo inicio está previsto para 2027, permitirá culminar la recuperación y acondicionamiento del corredor fluvial.

La actuación global supera los 10,5 millones de euros de presupuesto.