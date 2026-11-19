El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas está difundiendo una encuesta para conocer la opinión ciudadana sobre la situación de los parques de la localidad.

Es una de las iniciativas que se incluyen en el Plan de Renaturalización Urbana, que quiere recoger las valoraciones y propuestas de quienes utilizan y disfrutan los espacios verdes urbanos, cuenta a Onda Cero el teniente de alcalde Gregorio Sánchez.

A través de este cuestionario se busca identificar necesidades y estudiar posibles reformulaciones para conseguir parques más sostenibles y adaptados a las personas.

La encuesta ofrece la posibilidad de puntuar aspectos como confort térmico, contaminación acústica, calidad del aire, en qué grado son entornos naturales o si son adecuados para fauna local.

También plantea si estos parques responden a las necesidades de quienes los utilizan para pasear, descansar o hacer deporte o en qué medida ese entorno contribuye a mejorar su bienestar. Quienes respondan a este cuestionario pueden, además, aportar qué aspectos mejorarían de estos lugares.