La Audiencia Provincial de Ciudad Real condena a cincuenta años de cárcel a Antonio Caba, veinticinco por cada uno de los asesinatos de los empresarios Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla, ocurridos en Manzanares en 2019 y 2022, respectivamente.

En ambos casos el tribunal condena a Antonio Caba como autor de asesinato con la agravante de abuso de confianza.

La sentencia, dictada tras el veredicto emitido en octubre por el jurado popular, impone además 12 años y seis meses de prisión a Gaspar Rivera, nueve años y medio como cómplice del asesinato de González Borrajo y otros tres años como autor de un delito de encubrimiento relacionado con la muerte de Isla.

La sentencia aplica a este último la atenuante analógica de confesión, al considerar decisiva su posterior colaboración para localizar los restos de la primera víctima, desaparecida durante casi cuatro años.

La resolución absuelve a los otros hombres que sentaron en el banquillo en este proceso de los delitos de encubrimiento por los que habían sido acusados.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.