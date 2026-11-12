El grupo de consumo agroecológico de Valdepeñas, La alegría de la huerta manchega, cumple quince años. Desde que en 2011, tras coincidir en unas jornadas de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Agrónomos en la capital de la provincia, unas pocas personas decidieran comprometerse al entender que "otra forma de consumir es posible".

Empezaron reuniéndose con productores locales en el salón de una casa particular, fueron creciendo y organizándose, implicándose en la vida social de Valdepeñas para educar, para explicar los muchos beneficios del comercio de cercanía, de comprar a productores locales, de saber de dónde viene aquello que comemos o utilizamos, recuerda para Onda Cero María José García, presidenta de La alegría de la huerta manchega.

En esa época surgieron muchos grupos de consumo en la provincia, algunos ya desaparecidos, mientras en Valdepeñas siguen activos. Alrededor de cincuenta personas, un número que fluctúa, acuden cada quince días al local que ahora tiene La alegría de la huerta manchega para comprar verdura, fruta, quesos, carne ecológica una vez al mes, y otros productos a hortelanos y ganaderos locales, también a proveedores de otros lugares, siempre nacionales.

García reconoce que esta fórmula requiere un poco de organización extra, sobre todo desde que el ritmo de vida parece haberse acelerado, aunque tiene claro que merece la pena.

RENOVACIÓN E IMPLICACIÓN

A futuro, La alegría de la huerta manchega espera "renovación e implicación", la mayoría de su junta directiva son mujeres, muy comprometidas, que superan en muchos casos la edad de jubilación, explica su presidenta. Ellas tienen mucho que enseñar y el contacto con pequeños proyectos locales es enriquecedor, apunta María José García.

Es un buen momento para nuevas incorporaciones, gente joven que decida sumarse al grupo de consumo agroecológico de Valdepeñas.