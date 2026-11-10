POLÍTICA MUNICIPAL

UxV abierta a negociar los presupuestos de Valdepeñas, aunque ven pocas posibilidades

Desde Unidas por Valdepeñas afirman que están dispuestos a sentarse con el equipo de Gobierno para negociar los presupuestos de 2027, aunque son escépticos viendo lo sucedido en los años anteriores de legislatura.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

De izda. a dcha. David Casado y Alberto Parrilla, concejales UxV
UxV abierta a negociar los presupuestos de Valdepeñas, aunque ven pocas posibilidades

Unidas por Valdepeñas no cierra la puerta a negociar con el Gobierno municipal socialista el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo ejercicio. Si bien el concejal David Casado ha señalado que, ya iniciado el mes de noviembre, no tienen ninguna "pista" sobre las cuentas municipales para 2027, cuando "otros años ya estaba todo negociado, hablado e incluso aprobado".

Unidas por Valdepeñas cree, en base a lo ocurrido desde el inicio de la legislatura, que hay pocas opciones. Sobre todo después de lo sucedido el año pasado, cuando los socialistas aprobaron los presupuestos aprovechando la ausencia en el pleno de dos concejales de la oposición y después, ha dicho David Casado, "convenciendo a un concejal de VOX de que votara en contra de sus propias alegaciones" y la dimisión de éste del partido.

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