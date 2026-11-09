Más de 300 trabajadores de Frimancha, en Valdepeñas, llamados a secundar la huelga en el sector cárnico de la provincia

Más de 2 000 personas están llamadas a la huelga del sector cárnico de la provincia de Ciudad Real, desde hoy y hasta el próximo viernes 13 de noviembre.

Desde Comisiones Obreras señalan que el principal objetivo es lograr un convenio colectivo más justo, con mejoras salariales para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, ampliación de permisos por fallecimiento de familiares de primer grado y de la bolsa de acompañamiento o reducción del número de horas de la jornada, en beneficio de la salud de las plantillas que, según el sindicato, "ya soportan unos ritmos de trabajo insostenibles", afirma Víctor Manuel Arias, secretario general de CCOO Industria Ciudad Real.

Tres grandes empresas aglutinan a los trabajadores del sector cárnico en la provincia de Ciudad Real, la mayor está en Valdepeñas, Frimancha, que supera los 300 empleados.

A las diez de la mañana hay prevista una concentración a las puertas de la compañía.