15ª Salón del Automóvil de Manzanares

Manzanares inaugura hoy la decimoquinta edición del Salón del Automóvil, que se celebra desde esta tarde y durante todo el fin de semana en el recinto ferial. A este evento acuden siete empresas del sector de automoción con más de doscientos vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y de kilómetro 0, todos ellos con precios especiales para este evento. Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales, señala que "va a ser una magnífica oportunidad para que aquellos vecinos y vecinas de Manzanares y de toda la comarca que estén buscando un vehículo, pues puedan venir al 15º Salón del Automóvil a comparar, a pasear, a observar diferentes modelos, diferentes marcas y, en definitiva, ver cuál es el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades y a sus posibilidades".

En total, en el interior del pabellón de muestras y en el exterior del recinto ferial se darán cita siete empresas del sector de la automoción de nuestra provincia, que ofrecerán vehículos de las mejores marcas del mercado. Además de una gestoría y una entidad financiera.

El Salón del Automóvil de Manzanares abre por las tardes de 16:30 a 20 horas, y en horario de mañana de 11 a 14 horas.