Fallece en Manzanares un trabajador de 43 años al caer desde una altura de siete metros

Muere un trabajador de 43 años tras precipitarse desde una cubierta a unos siete metros de altura en una empresa de construcción de Manzanares.

El aviso se ha recibido pasadas las once de la mañana y al lugar, en la calle Asturias de la localidad, se han desplazado los servicios sanitarios que al llegar solo han podido certificar el fallecimiento, según informa el Servicio de Urgencias y Emergencias 112.

Además de la UVI, también han acudido al accidente efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.