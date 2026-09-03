ACCIDENTE LABORAL MORTAL

Fallece en Manzanares un trabajador de 43 años al caer desde una altura de siete metros

Un trabajador de 43 años de edad ha fallecido tras precipitarse desde una cubierta a una altura de unos siete metros en una empresa de construcción situada en la calle Asturias de Manzanares.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Fallece en Manzanares un trabajador de 43 años al caer desde una altura de siete metros

Muere un trabajador de 43 años tras precipitarse desde una cubierta a unos siete metros de altura en una empresa de construcción de Manzanares.

El aviso se ha recibido pasadas las once de la mañana y al lugar, en la calle Asturias de la localidad, se han desplazado los servicios sanitarios que al llegar solo han podido certificar el fallecimiento, según informa el Servicio de Urgencias y Emergencias 112.

Además de la UVI, también han acudido al accidente efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.

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