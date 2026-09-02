Agosto deja 311 parados más en Ciudad Real y solo agricultura aguanta el descenso del desempleo

Ciudad Real no es ajena a lo sucedido en Castilla-La Mancha y también en España. La provincia registra un incremento del paro en agosto con 311 desempleados más, lo que significa un aumento del uno por ciento respecto al mes anterior, según los datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, en la provincia cierra el mes con 30 726 parados.

Salvo agricultura, donde el paro baja en 71 personas, debido sobre todo a la campaña de la vendimia, en el resto de sectores sube el número de desempleados. Sobre todo en servicios, con 165 más, y construcción en 104. También hay 80 más en el colectivo sin empleo anterior y 33 parados más en industria.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en unos 500 cotizantes en la provincia. De esta forma, Ciudad Real cuenta con más de 188 000 afiliados, el dato más alto en la serie histórica de la provincia.

En cuanto a la contratación, Ciudad Real registra casi 11 000 contratos en agosto, son unos 3 000 menos respecto al mes anterior, de los que menos de la mitad, 4 500, fueron indefinidos.

Por último, cerca de 20 000 parados de la provincia son beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto de más de 20 millones de euros y con una cuantía media de prestación contributiva de 962 euros al mes.