El 100% de la plantilla de Frimancha secunda la huelga del sector cárnico en Valdepeñas

El 100% de la plantilla de Frimancha, en Valdepeñas, ha secundado la primera jornada de huelga en la industria cárnica. Esta es una de las tres empresas del sector más potentes de la provincia, su plantilla supera los 300 trabajadores. El seguimiento de la huelga en las otras dos alcanza el 90%.

Muchos se han concentrado esta mañana a las puertas de Frimancha coreando consignas reivindicativas.

Acompañando a los empleados de la compañía en Valdepeñas la secretaria general de Comisiones Obreras en Ciudad Real, Esther Serrano, que ha pedido "altura de miras" a la patronal para alcanzar un acuerdo y firmar un convenio que establezca unos salarios y condiciones dignas para el conjunto de las personas trabajadoras del sector, más de 2 000 en la provincia.

Huelga sector cárnico, Frimancha (Valdepeñas) | Mari Ángeles Díaz-Madroñero Guijarro

Las reivindicaciones del sindicato son una subida de sueldos de un 4% cada año de convenio, cláusula de revisión al IPC anual, con efectos retroactivos y pago de atrasos. Víctor Manuel Arias, secretario provincial de CCOO Industria.

Otras de sus peticiones son una jornada ordinaria máxima que no supere las nueve horas, incrementar el permiso de fallecimiento de familiar de primer grado hasta los cinco días y mejorar la bolsa de acompañamiento hasta las 24 horas al año.

Asimismo, CCOO exige que se considere tiempo efectivo de trabajo los quince minutos del bocadillo.

El sindicato destaca que la jornada de paro está transcurriendo de forma "ejemplar", sin ningún incidente.