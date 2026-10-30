CULTURA

'La última página. Historias para afrontar el final de la vida', centro de interés de la Biblioteca de Valdepeñas

La Biblioteca Municipal de Valdepeñas propone "una selección de narrativa, ensayo y cine para reflexionar sobre la pérdida, el recuerdo y la huella que dejamos en los demás". Es el centro de interés relación con Todos los Santos y el Día de Difuntos.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Centro de Interés 'La última página'
'La última página. Historias para afrontar el final de la vida', centro de interés de la Biblioteca de Valdepeñas

La Biblioteca Municipal de Valdepeñas pone a disposición de los usuarios desde hoy el centro de interés 'La última página', historias para afrontar el final de la vida, en torno a la celebración de Todos los Santos y el Día de Difuntos.

Una selección de libros, ensayos, cuentos, películas y otras publicaciones que abordan la muerte, la pérdida que supone y la huella que dejamos en los demás. Mari Francis Marqués, directora de la biblioteca valdepeñera, reflexiona sobre cómo este centro de interés cobra un significado especial, en pleno duelo por las víctimas del accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda.

A quienes están viviendo este momento envía el pésame y el cariño desde la biblioteca valdepeñera.

LA ÚLTIMA PÁGINA

&quot;La muerte de Irene Márquez&quot;
"La muerte de Irene Márquez" | OC

Entre las numerosas propuestas para niños y adultos del centro de interés, un imprescindible. No te puedes perder, apuntan desde la biblioteca, La muerte de Irene Marquéz, Premio Nacional de Cómic 2026, de la artista gráfica valdepeñera Irene Marqués. Si bien es solo un ejemplo de la interesante oferta a disposición de los usuarios que amplía su directora con algunos títulos.

El centro de interés 'La última página' permanecerá disponible durante todo el mes de noviembre.

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