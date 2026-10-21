Historia, tradición y patrimonio centran la programación en torno a la festividad de Todos los Santos en Valdepeñas

Valdepeñas invita a vivir el Día de Todos los Santos, "desde la cultura, la memoria y el respeto por las historias que forman parte de nuestra identidad", de esta forma ha presentado la teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Vanessa Irla, las actividades programadas en torno a esta fecha, del 23 de octubre al 1 de noviembre.

Entre las novedades la ruta 'Historia y vida de madre Cándida', coincidiendo con el 150 aniversario de la traída de sus restos a Valdepeñas.

Repiten las visitas guiadas al Cementerio Municipal y la ruta de la Crónica Negra de Valdepeñas, que siguen haciéndose un hueco cada año debido a la alta demanda e interés que despiertan.

Además, la Casa de los Izarra, en la esquina de las calles Seis de junio y Cervantes, abrirá sus puertas para mostrar uno de los ejemplos más "emblemáticos" del patrimonio histórico local.

Casi cuatrocientas personas están en lista de espera, desde la última vez que se programó una visita de estas características. Con ellas se ha contado en esta ocasión, aunque hay más plazas disponibles, puntualiza Irla.

Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura y Turismo (Valdepeñas) | Mari Ángeles Díaz-Madroñero Guijarro

En el Museo Municipal 'La eternidad del rostro', que explorará el retrato como forma de expresar nuestra identidad a través de una selección de obras de fondos de esta pinacoteca de diferentes épocas y lenguajes artísticos. En la biblioteca nuevo Centro de Interés, 'La última página', relacionado con distintos aspectos de la muerte.

Y para la infancia, 'Cuentos, santos, sustos y muchas risas' con Carmen Lara, y un pase especial de la Noche de los Finaos que organiza Raigambre, con una versión en varios pases también para adultos.

Las inscripciones pueden realizarse desde hoy mismo en la Oficina de Turismo, teniendo en cuenta que algunas propuestas cuentan con plazas limitadas.