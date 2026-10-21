Enlazados retoma las reuniones abiertas de su grupo de apoyo "madre a madre"

Este miércoles primera reunión del grupo de apoyo dirigido a familias gestantes y con bebés de Enlazados en Valdepeñas. La propuesta, con una periodicidad mensual, quiere ofrecer un espacio para compartir, de madre a madre, experiencias e información veraz acerca de la lactancia y la crianza en los primeros años de vida de los hijos.

Desde Enlazados proponen estos encuentros para establecer redes de apoyo y cuidado, explica su presidenta, Begoña Sánchez.

Esta tarde a las cinco y media, en el Centro Social de Cachiporro, primera de estas reuniones, abiertas y gratuitas, que organiza el Grupo de apoyo a la lactancia Enlazados.