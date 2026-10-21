Música para conmemorar 50 años de la Transición en Valdepeñas

El 50 aniversario de la Transición estará presente en Valdepeñas con tres actividades que buscan reunir a distintas generaciones para aproximarse a un mismo proceso histórico de diferentes maneras, con música, periodismo y una exposición al aire libre, para recordar cómo se ha transformado España en estas cinco décadas, cómo nació Castilla-La Mancha y cómo la ciudadanía es protagonista de los cambios que han hecho posible la sociedad actual. Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura.

La primera el viernes 30 de octubre, en la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza, bajo el título 'La música que cambió un país' con las actuaciones de las orquestas Panorama y Benidorm. La jornada se completa con hinchables infantiles, mercado joven y food trucks, de 18:00 a 21:00 horas, con acceso libre.

INVITACIONES ORQUESTA PANORAMA

Solo para acceder al concierto de Panorama es necesaria invitación, que se pueden retirar, máximo cuatro por persona, a partir de este miércoles, en el Centro Cultural La Confianza, en la Oficina de Turismo, en el Centro de la Juventud y el Centro Cecilio Muñoz Fillol.

DOS EXPOSICIONES EN NOVIEMBRE Y MARZO

Además, hay programadas dos exposiciones. Una en noviembre, '50 años de Periodismo en Castilla-La Mancha' y, en marzo del próximo la muestra itinerante al aire libre '50 años juntos: La Transición en imágenes, construyendo una nueva realidad en Castilla-La Mancha 1976-2026'.