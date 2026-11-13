Francisco Javier Maroto será propuesto para la Medalla al Mérito de Protección Civil del Ministerio del Interior

Francisco Javier Maroto, jefe de Protección Civil en Valdepeñas, va a ser propuesto para la Medalla al Mérito de Protección Civil del Ministerio del Interior.

Maroto lleva cerca de tres décadas al frente de la agrupación local, además de los múltiples servicios realizados a nivel local y comarcal, ha coordinado y liderado a los voluntarios valdepeñeros durante la pandemia de la COVID-19, ha participado activamente en las labores de rescate en accidentes múltiples en la A-4, estaba entre los primeros en llegar a algunas de las poblaciones afectadas por la Dana en Valencia y también en el reciente accidente de ferrocarril en la localidad toledana de Urda.

Ha adelantado esta noticia a Onda Cero el presidente de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, Arturo Fuente.

Fuente también ha querido destacar la labor realizada por los voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas, su rápida disposición para ayudar en catástrofes naturales y accidentes y su trabajo in situ.