Jesús Martín: "Nosotros no vamos a hacer una batalla de esto"

En Valdepeñas el equipo de Gobierno prepara los presupuestos para 2027, aunque no tiene prisa en presentar su proyecto a la oposición.

A preguntas de Onda Cero, el alcalde reconoce que en otras ocasiones las cuentas municipales del siguiente ejercicio ya habrían estado listas para estar vigentes el 1 de enero. En esta ocasión, Jesús Martín apunta que la proximidad de las elecciones municipales, con el Ejecutivo local en funciones desde marzo, deja apenas un par de meses para la ejecución de unos presupuestos que considera serían para el Gobierno que saliera de las urnas.

Martín, que recordemos necesita la abstención o el voto favorable de alguna de los grupos políticos en la oposición, afirma que no van "a hacer una batalla de esto".

PROPUESTA DE "BUENA VOLUNTAD"

El regidor municipal considera que tener aprobados unos presupuestos vendría bien a cualquier partido político que ganara en la cita electoral, para no dar por perdido el año, "presupuestariamente hablando".

Jesús Martín, ante la que califica como "desconfianza por parte de la oposición", señala que su propuesta de "buena voluntad" es hacer unos presupuestos de oficio para facilitar la gestión municipal al Gobierno que sea elegido democráticamente.