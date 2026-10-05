Hoy han sido los alegatos iniciales

El juicio por el doble crimen de Manzanares arranca con las defensas cuestionando las pruebas contra los acusados

El juicio con jurado popular por dos de los crímenes que más han conmocionado a Manzanares en los últimos años ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real con dos versiones completamente enfrentadas y con las dos defensas cuestionando las pruebas que existen para acusar a sus defendidos de los delitos que se les achacan.

José Luis Juárez

Valdepeñas |

Juicio por el doble crimen de Manzanares en la Audiencia de Ciudad Real
El juicio por el doble crimen de Manzanares arranca con las defensas cuestionando las pruebas contra los acusados

Primera jornada del juicio con jurado popular, en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, contra Antonio Caba y Gaspar Rivera, acusados de asesinar a dos empresarios en Manzanares y para los que la Fiscalía pide 46 y 19 años de prisión, respectivamente. También en el banquillo se sientan otras dos personas, a las que el Ministerio Público no acusa pero sí lo hacen las acusaciones particulares, por delitos de encubrimiento y falso testimonio.

Hoy ha sido turno para los alegatos iniciales de las partes. El fiscal, Carlos González Santorum, se ha mostrado convencido de que Caba y Rivera tuvieron intención de acabar con la vida de los dos empresarios y pide que paguen por ello si finalmente el jurado popular los declara culpables.

Las acusaciones particulares se han adherido a la Fiscalía, y además piden penas para otras dos personas, Juan Carlos Sánchez y Antonio Fernández, por encubrimiento y falso testimonio. La defensa del principal acusado, Antonio Caba, pide la libre absolución para su cliente por falta de pruebas y, si es declarado culpable, que se rebaje la pena a dos delitos de homicidio en lugar de asesinato.

Por su parte, la defensa de Gaspar Rivera alega que esta persona no participó en los asesinatos de los dos empresarios sino que solo intervino en la ocultación de ambos cuerpos.

Los cuatro acusados han pedido declarar el último día del juicio, el 14 de octubre, una solicitud que ha aceptado el juez que preside el tribunal.

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