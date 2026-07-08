EMPRESAS Y EMPLEO

FECEVAL critica la falta de incentivos para atraer empresas al polígono Entrecaminos de Valdepeñas

La Federación de Empresarios de la comarca Valdepeñas, FECEVAL, echa en falta medidas para animar a las empresas a instalarse en el Polígono Industrial Entrecaminos.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

FECEVAL critica la falta de incentivos para atraer empresas al polígono Entrecaminos de Valdepeñas

La Federación Empresarial de Valdepeñas, FECEVAL, critica la gestión del Gobierno municipal en relación con el desarrollo del Polígono Industrial Entrecaminos. La organización considera que falta iniciativa para promocionar o incentivar la instalación de empresas en esta zona, apuntando a medidas como exención de ciertos impuestos y tasas, conscientes de que el precio del suelo es competencia de SEPES, ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero el presidente de FECEVAL, Cándido Simarro.

ALQUILAR UN LOCAL EN EL CENTRO

Simarro también pone el foco en los numerosos locales vacíos del centro de la ciudad, apuntando que los precios del alquiler son, a menudo, desorbitantes para los autónomos y pymes en Valdepeñas. El presidente de FECEVAL opina que cobrar un poco menos puede facilitar las cosas al emprendedor, beneficiar al arrendatario, que percibe una cantidad económica por más tiempo y también mejorar la imagen de la ciudad, con un centro vivo y dinámico.

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