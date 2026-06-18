"La Antigua" de Villanueva de los Infantes reconocida por su compromiso contra la despoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha distingue a la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva de los Infantes por su compromiso contra la despoblación. Es uno de los ocho 'Reconocimientos a la Responsabilidad Social Demográfica Rural de Castilla-La Mancha', el único en la provincia de Ciudad Real, que publica hoy el Diario Oficial de la región.

La finalidad de estos galardones es valorar el esfuerzo por parte de los beneficiarios para hacer atractivas a estas zonas rurales para vivir, trabajar e invertir.

Para el presidente de la cooperativa infanteña, José María Arcos, esto supone una forma de respaldar su trayectoria cuando se cumplen setenta años de su creación y, gracias a la confianza de sus 2 680 socios, son la mayor empresa de la zona, con 27 personas contratadas y un incremento en la facturación en los últimos 10 años del 42%.

DIVERSIFICAR PARA DAR COBERTURA A LOS AGRICULTORES DEL CAMPO DE MONTIEL

La Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva de los Infantes, que da cobertura a agricultores de una decena de municipios de la comarca del Campo de Montiel, ha sabido adaptarse a las necesidades de sus socios diversificando y ampliando las secciones de cultivo. En 1956 empezó con uva, luego incorporó la aceituna y, ahora, también recoge cereal, almendra y pistacho.

Además de los infanteños, la cooperativa tiene socios de Alcubillas, Almedina, Alhambra, Carrizosa, Fuenllana, Montiel o Santa Cruz de los Cáñamos. Y, raíz de su fusión en 2009 con la cooperativa de Torre de Juan Abad, también de esta localidad y de Villamanrique. Además de algunas parcelas de Terrinches y Puebla del Príncipe.