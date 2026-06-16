En su recta final las obras de mejora del auditorio de La Encarnación de Villanueva de los Infantes

Villanueva de los Infantes continúa armonizando la preservación de su patrimonio arquitectónico con la adecuación de sus espacios de uso público, para hacerlos más accesibles y cómodos.

Están en su recta final los trabajos en el auditorio de La Encarnación, ubicado en la antigua iglesia de un convento de monjas dominicas de finales del siglo XVI. Accesos y baños adaptados para personas con discapacidad, nuevos telones ignífugos y pies contra incendios, renovación del sistema de iluminación y sonido de la sala, y renovación de parte del suelo, que estaba muy deteriorado, ha explicado a Onda Cero el concejal de Cultura y Turismo, Francisco Javier Peinado.

Las mejoras en el edificio, que están prácticamente finalizadas y recuperará su actividad cultural habitual en alrededor de un mes, se realizan gracias a parte de la subvención de 250 000 euros para conjuntos histórico-artísticos de la Diputación Provincial.

Villanueva de los Infantes ha destinado otra parte de esa cantidad a terminar la parte exterior del Mercado Municipal, que se ha reformado con fondos europeos, creando un nuevo espacio que conjuga su uso tradicional al tiempo que incorpora otros recursos, como una plaza abierta al público con un anfiteatro donde se ha actuado en las paredes exteriores y el empedrado.