incendio en calzada de calatrava

En Viso del Marqués esperan novedades sobre el incendio en Calzada los desalojados de la pedanía de Huertezuelas

En el pabellón deportivo de Viso del Marqués se concentran los vecinos de la pedanía de Huertezuelas, desalojados de sus viviendas como medida preventiva por el incendio declarado en el término municipal de Calzada de Calatrava. Solo una docena ha pasado aquí la noche, el resto han sido acogidos por familiares y amigos, pero han vuelto esta mañana porque es aquí donde están recibiendo información.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

En Viso del Marqués esperan novedades sobre el incendio en Calzada los desalojados de la pedanía de Huertezuelas

En Viso del Marqués están los vecinos de la pedanía de Huertezuelas, desalojados este lunes como medida de prevención a consecuencia del incendio.

Solo alrededor de una docena ha pasado finalmente la noche en el pabellón deportivo de la localidad. Si bien la previsión inicial era de entre cincuenta y sesenta personas, la mayoría han sido acogidas en casa de familiares y amigos.

Durante la mañana han ido volviendo al municipio viseño, punto de información sobre la evolución del fuego y donde esperan recibir la noticia de que pueden volver a sus casas, como explica a Onda Cero la alcaldesa, Fátima Victoria.

El único incidente ha sido el traslado de un anciano, vecino de Huertezuelas, al Hospital de Ciudad Real. El hombre ha sufrido una bajada de tensión y, ante la posibilidad de que su estado pudiera complicarse con otras patologías que padece, se ha decidido llevarlo al centro sanitario.

Mientras sigan en Viso del Marqués, los desplazados van a recibir atención básica, confirma la alcaldesa de Viso del Marqués, que señala que la población de esta pedanía está formada por agricultores y jubilados.

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