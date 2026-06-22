Investigan al conductor de un tractor por un delito de homicidio imprudente en Membrilla

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo por un delito de homicidio imprudente sucedido en la carretera CR-6032, en el término municipal de Membrilla.

Los hechos ocurren sobre las ocho de la tarde del día 9 de junio en el punto kilométrico 2’500 de la vía, cuando el tractor que conducía el ahora investigado colisiona contra una motocicleta, cuyo conductor resulta fallecido, informa Manuela Santiago, portavoz de la Guardia Civil.

Las diligencias serán remitidas a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 2, del Tribunal de Instancia de Manzanares.

CONSECUENCIAS

El homicidio imprudente constituye un delito grave tipificado en el Código Penal con la pena de prisión de uno a cuatro años y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.