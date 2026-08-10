La Guardia Civil detiene a un grupo criminal dedicado a robos en vivienda

El arresto se ha realizado en el marco de la operación “ROVIESPA”, donde nueve personas han sido detenidas, y se está investigando a otra persona más, por cometer varios delitos de robo y hurto con violencia e intimidación en vehículos y en el interior de viviendas.

Desde el mes de enero, se cometían esta serie de infracciones en la localidad de Manzanares. La situación fue incrementando y generando incertidumbre y malestar por los vecinos.

Una vez fueron avanzando las pesquisas, se determinó que se trataba de un grupo criminal especializado en diferentes tipologías delictivas concretas y también han llegado a realizar robos en los municipios de Membrilla y La Solana.

José Ángel Martín, portavoz de la Guardia Civil, confirma que las infracciones se dividen en 4 delitos de robo con violencia e intimidación, 22 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, 3 hurtos en interior de vivienda, 8 delitos de robo en interior de vehículos, 14 delitos de hurto en interior de vehículo, un delito de receptación y, para finalizar, un delito de pertenencia a grupo criminal.

La valoración económica estimada de los efectos recuperados asciende a 11.500 euros, que ya han sido devueltos a los perjudicados.